சுட சுட தயாரான லிஸ்ட்.. இவ்ளோ பேரா? பொதுக்குழுவை தடுக்க ஓபிஎஸ் புது ப்ளான் - எடப்பாடி ஷாக்

O.Panneerselvam prepared new list of former AIADMK leaders to stop general council meeting: நீதிமன்ற தீர்ப்பால் அதிமுகவின் முந்தைய பொதுக்குழுவில் எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஒற்றைத் தலைமை கனவை தகர்த்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் 11 ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கும் பொதுக்குழுக் கூட்டத்தையும் தடுப்பதற்கு பல்வேறு திட்டங்களை தீட்டி வருகிறார்.