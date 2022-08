தென் மண்டலத்தை வலுவாக்க குறி.. கொங்கு டூ தேனி.. 25 மா.செ.க்கள் தாவ ரெடியாமே? எப்போது தெரியுமா?

English Summary

O Panneerselvam in Talks with 25 AIADMK District Secretaries Who are Edappadi Palanisamy Supporters. எடப்பாடி பழனிசாமி வசம் உள்ள மாவட்டச் செயலாளர்களில் 25 பேரை தட்டி தூக்க ஓபிஎஸ் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறாராம். கடந்த ஜூன் 14 ஆம் தேதி அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்த நாள் முதல் அதிமுக அதிகபட்ச லைம்லைட்டிலேயே இருந்து வருகிறது.