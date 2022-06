நம்பிக்கை இல்லைங்க.. திடீர் தீர்ப்பால் பொங்கிய ஓபிஎஸ்.. அதிகாலையில் பறந்த அந்த கால்.. 3 ஆபரேஷன்கள்

English Summary

O Panneerselvam was happy about the MHC decision on the General council meeting of AIADMK: What is next? அதிமுகவில் பொதுக்குழு இன்று காலை நடக்க உள்ள நிலையில் ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பு செம குஷியில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.