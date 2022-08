‘கோட் வேர்டு’.. ‘ஒற்றுமை ஓங்கட்டும்’.. ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்து!

English Summary

AIADMK coordinator O.Panneerselvam expressed his wishes for Vinayagar Chaturthi, saying that unity should flourish. : ஓங்கட்டும் எனக் குறிப்பிட்டு, விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.