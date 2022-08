ரைட்டு.. திடீரென ஜெயா டிவியில் தோன்றிய ஓ.பன்னீர்செல்வம்.. 5 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பனித்த கண்கள்!

English Summary

O.Panneerselvam wishes to Jaya TV ( ஜெயா தொலைக்காட்சியில் ஓ.பன்னீர் செல்வம் பேட்டி ஒளிபரப்பு) AIADMK coordinator O. Panneerselvam has congratulated Jaya TV, which was the official TV of AIADMK, as it enters its 24th year. Amid a single leadership conflict in the AIADMK, O. Panneer Selvam's special interview with Sasikala's supported TV channel Jaya TV after about 5 years has created a stir.