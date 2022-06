நியாயம் கேட்பேன்.. நெஞ்சு ரணமாகிய ஓபிஎஸ்.. அப்படியே பிளேட்டை திருப்பி போட பிளான்.. என்ன ஆகுமோ?

English Summary

O Pannerselvam may meet South Tamil nadu leaders to get support in AIADMK. அதிமுகவில் தான் புறக்கணிக்கப்பட்டு.. அவமானப்படுத்தப்பட்டதை வேறு விதமாக தொண்டர்களிடம் கொண்டு செல்ல ஓ பன்னீர்செல்வம் திட்டமிட்டுள்ளதாக அவருக்கு நெருக்கமான வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.