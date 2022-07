அன்புமணி ஃபர்ஸ்டு.. ஓபிஎஸ் நெக்ஸ்டு.. பாஜக தந்த ட்விஸ்டு! திரௌபதி நிகழ்வில் அண்ணாமலை செய்த காரியம்

English Summary

O.Pannerselvam was invited in BJP President candiate Draupati Murmu's Chennai event after Anbumani and Edappadi Palaniswami at a third round: குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் பாஜக கூட்டணியின் வேட்பாளரான திரௌபதி முர்முவை ஆதரவு கேட்டு சென்னையில் கலந்துகொண்ட நிகழ்வில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் காக்கவைக்கப்பட்டு அவருக்கு முன்பாக அன்புமணி ராமதாஸ் மேடையில் பேச அனுமதிக்கப்பட்டார்.