முழு ஸ்பீடில்.. திடீரென ரிவர்ஸ் கியரில் தறிகெட்டு ஓடிய ஓலா இ பைக்.. அடுத்து நடந்த அதிர்ச்சி சம்பவம்!

English Summary

Ola E-bike went in reverse at full speed: Man revealed about the bizarre incident. ஓலா பைக் ஒன்று சமீபத்தில் திடீரென ரிவர்ஸ் கியரில் தானாக பின்னோக்கி சென்று விபத்து ஏற்படுத்திய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.