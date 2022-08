ஆம்னி பேருந்துகளில் கட்டண கொள்ளை..புகார்கள் மீது நடவடிக்கை எப்போது? அமைச்சர் சொன்னது இதுதான்!

English Summary

Omni buses hike fare Transport Minister sivasankar press meet: (ஆம்னி பஸ்களில் கூடுதல் கட்ணக்கொள்ளை அமைச்சர் எஸ்எஸ் சிவசங்கள் பேட்டி)There is a constant complaint that omni buses are charging extra. Transport Minister S.S. Sivashankar has said that action will be taken and a permanent solution will be found before the upcoming holidays like Ayudha Puja and Diwali festival.