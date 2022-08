மாஸ்டர் மைண்ட் சீனா.. உயிரை பறிக்கும் கடன் செயலிகள்.. பின்னிருந்து இயக்கும் கைகள்.. ஜாக்கிரதை!

English Summary

(கடன் செயலிகளின் இயக்கம் மற்றும் நோக்கம் குறித்து விவரிக்கிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு): The predatory behaviour of loan lending apps that lure financially desperate individuals to borrow money and then blackmail them with the threat of social stigma has now come under the scanner of the Union Home Ministry. A majority of these apps are masterminded by Chinese nationals