இதென்ன சிரிஞ்சில்? திறந்து பார்த்தால் அதிர்ச்சி.. குழந்தைகள் ஜாக்கிரதை.. ஆட்சியர் போட்ட உத்தரவு

English Summary

Oosi Chocolate becomes a new trend in Tamil Nadu: Collector warns against it. சென்னை, விருதுநகர் உள்ளிட்ட சில மாவட்டங்களில் திடீரென விற்பனை செய்யப்படும் புதிய வடிவ சாக்லேட் ஒன்று மக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.