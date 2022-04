பவர்தான் இனி எல்லாம்.. தொக்காக மாட்டிய மேட்டர்.. பட்டென பிடித்த பாஜக.. அதிமுக குஷி! விழிக்கும் திமுக

English Summary

Opponent parties AIADMK and BJP may use the power cut issue against DMK in bigger way. தமிழ்நாட்டில் ஏற்படும் மின் தடை விவகாரத்தை அதிமுக, பாஜக ஆகிய கட்சிகள் பெரிய அளவில் பயன்படுத்த முயன்று வருவதாக அரசியல் வட்டாரத்தில் பேச்சுக்கள் எழுந்துள்ளன.