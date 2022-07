எடப்பாடிக்கு சிக்கல்.. கடைசி “அஸ்திரத்தை” கையில் எடுத்த பன்னீர்! தேர்தல் ஆணையத்திடம் மனு

English Summary

OPS filed petition against EPS selected as AIADMK general secretary in Election Commission: அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி நியமிக்கப்பட்டு உள்ளதை எதிர்த்து தேர்தல் ஆணையத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார்.