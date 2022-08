பொறுமையே பெருமை! கொஞ்சம் அடக்கி வாசிப்போம்! ஆதரவாளர்களிடம் சொல்லி வைத்த ஓபிஎஸ்? சைலண்ட் ர.ர.க்கள்!

English Summary

It has been reported that O. Panneerselvam has instructed his supporters not to publicly criticize Edappadi Palaniswami, Sasikala or TTV Dhinakaran ; எடப்பாடி பழனிசாமி, சசிகலா, டிடிவி தினகரனை பகிரங்கமாக விமர்சிக்க வேண்டாம் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனது ஆதரவாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.