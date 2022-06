இரட்டைஇலை முடக்கப்படுமா? ”அந்த” தலைவருடன் சந்திப்பு.. வேகமாக காய் நகர்த்தும் ஓபிஎஸ்! இபிஎஸுக்கு செக்

English Summary

OPS meets Panruti ramachandran leads to blocking of Two leaves ADMK symbol: அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை பிரச்சனை பூதாகரமெடுத்துள்ள நிலையில், ஓருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் எம்ஜிஆர் காலத்து அதிமுக நிர்வாகியான பன்ருட்டி ராமச்சந்திரனை சந்தித்து இருப்பது இரட்டை இலை சின்னத்தை முடக்குவதற்கான நகர்வு என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.