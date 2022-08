'ஜெய’லலிதா + ராமச்’சந்திரன்’ = ஜெயச்சந்திரன்! தீர்ப்புக்கு இதுதான் காரணம்? ஜெயபிரதீப் அடடே விளக்கம்!

English Summary

MGR, Jayalalithaa's soul will protect the AIADMK and its workers, and the explanatory statement issued by OPS's son Jayaprateep has gained attention on social media. ; எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதாவின் ஆன்மா அதிமுகவையும், அதன் தொண்டர்களை காக்கும் எனவும், அது தொடர்பாக ஓபிஎஸ்ஸின் மகன் ஜெயபிரதீப் வெளியிட்டுள்ள விளக்க அறிக்கை சமூக வலைதளங்களில் கவனத்தை பெற்றிருக்கிறது.