”உண்மைகளை சொல்லட்டுமா” ஓபிஎஸ் பற்றி மீண்டும் பேசினால்.. ஜெயக்குமாருக்கு கிருஷ்ணமூர்த்தி எச்சரிக்கை!

English Summary

( முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமாருக்கு ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் கொளத்தூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி எச்சரிக்கை) OPS supporter Kolathur Krishnamurthy has warned AIADMK former minister Jayakumar. He said that, if jayakumar continue to speak poorly about OPS, we will have to reveal a lot of facts about him.