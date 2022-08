சுயநலவாதிகளோடு சதி செய்தார் எடப்பாடி.. ஆனால், தர்மத்தின் பக்கம் நீதி தேவதை நின்றது - கோவை செல்வராஜ்

English Summary

OPS supporter Kovai Selvaraj said that he accept High court verdict: : தர்மத்தின் பக்கம் நீதி தேவதை நின்றுள்ளது என்றும் பொதுக்குழு செல்லாது என்று உயர்நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பை தலைவணங்கி ஏற்பதாகவும் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் கோவை செல்வராஜ் தெரிவித்து உள்ளார்.