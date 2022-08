ஜெயக்குமார் வீடு பேலஸ்.. பிறக்கும்போதே கோடீஸ்வரரா?- ஓபிஎஸ் டீம் கவுன்ட்டர் அட்டாக்.. முற்றும் மோதல்!

English Summary

Pugazhendhi has criticized former ADMK minister Jayakumar who attacked O.Panneerselvam : எல்லோரும் சேர்ந்து ஊழல் செய்தீர்களா? என ஜெயக்குமாருக்கு கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி