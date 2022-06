ஒரு இடம் விடாமல் முட்டிமோதும் ஓபிஎஸ்.. பொதுக்குழு கூட்டத்தை தடுக்க தேர்தல் ஆணையத்தை நாட முடிவு

English Summary

OPS to give complaint to Election commission regarding ADMK general council meet: ஒற்றைத் தலைமைக்கு எதிராக தொடர்ந்து காய் நகர்த்தி வரும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு, 23 ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கும் அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தை தடுத்து நிறுத்த தேர்தல் ஆணையத்திடம் மனு அளிக்க முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.