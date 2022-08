பாஸ் ஸ்கேம்..புதிய வகை ஆன்லைன் மோசடி..கவனமாக இருங்க..டி.ஜி.பி. சைலேந்திர பாபு வார்னிங்

English Summary

'Pass Scam' Fraud: DGP Sylendra Babu alert 'Pass Scam' Fraud(பாஸ் ஸ்கேம் ஆன்லைன் மோசடி டிஜிபி சைலேந்திரபாபு புகார்) In his video, Sylendra Babu has said, "We have been speaking about online fraud. In recent times, for the past few days, a grim online .