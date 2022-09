பாகிஸ்தானுடன் தோல்வி.. “நீ காலிஸ்தானி”- அர்ஷ்தீப் சிங் மீது பாய்ந்த மதவெறியர்கள்! கொந்தளித்த ஹர்பஜன்

English Summary

People criticise Arshdeep singh by his religion - Kholi, Harbajan on support: இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் கேட்சை தவறவிட்ட இளம் பந்துவீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங்கின் மதத்தை வைத்து அவரை காளிஸ்தான் என்று மதவறியர்கள் விமர்சித்து வரும் சூழலில் விராட் கோலி, ஹர்பஜன் சிங் ஆகியோர் அவருக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.