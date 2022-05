போதும்பா.. எனக்கு சர்க்கரை.. கட்டியணைத்து கண்ணீர்விட்ட அற்புதம் அம்மாள்! தாயை தேற்றிய பேரறிவாளன்!

English Summary

Perarivalan Released: Aruptham Ammal celebrates the moment with less sweet more tears. தன் மகனை விடுவிப்பதற்காக 31 ஆண்டுகளாக போராடிய அற்புதம் அம்மாள் தனது போராட்டத்தில் வென்றுள்ளார்.