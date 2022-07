நைசா சொல்லுங்க.. நாங்க பார்த்துக்குறோம்! ஸ்கூல், காலேஜ்ல கூட - மா.சுப்ரமணியன் வேதனை

English Summary

Please inform if Ganja or banned drugs sold near by Schools and Colleges - Ma.Subramaniyan: பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு காமலையில் கஞ்சா உள்ளிட்ட போதை பொருட்களின் விற்கப்படுவது குறித்து ரகசியமாக தகவல் தெரிவித்தால் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியம் தெரிவித்தார்.