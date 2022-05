பிரதமர் மோடி இன்று சென்னை வருகை Live: ரூ31,400 கோடி மதிப்பிலான 11 திட்டங்கள் தொடக்கம்!

English Summary

PM Modi Visit to Chennai and Hyderabad (பிரதமர் மோடி சென்னை & ஹைதராபாத் வருகை) LIVE News Updates in Tamil : பிரதமர் மோடி இன்று ஒருநாள் பயணமாக தமிழகம் வருகை தருகிறார். சென்னையில் இன்று மாலை நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று ரூ31,400 கோடி மதிப்பிலான 11 திட்டங்களை பிரதமர் மோடி நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார். இந்நிகழ்ச்சியில் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்கின்றனர். பிரதமர் மோடி வருகையை முன்னிட்டு பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.