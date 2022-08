தான் செய்தால் சரி.. பிறர் செய்தால் தவறு! மோடியின் குணம் இதுதான் - மீண்டும் பிளந்துகட்டிய பிடிஆர்

English Summary

PM Modi feels that he is doing is correct - PTR on Freebies discussion: பிரதமர் நரேந்திர மோடி தான் செய்தால் சரி என்று பிறர் செய்தால் தவறு என்றும் நினைப்பதாகவும் மாநிலங்களின் நிதியை பெற்றுக்கொண்டு மாநிலங்களுக்கே வாழ சொல்லித் தருவதாகவும் நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.