ரூ.100 எப்படி போதும்..? 3000 அறிவிக்க வேண்டும்! விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாய் வந்த அன்புமணி! பறந்த அறிக்கை!

English Summary

In what way is Rs.100 per quintal incentive for paddy sufficient? Pmk leader Anbumani Ramadoss has asked for a purchase price of Rs.3,000 for paddy ; நெல்லுக்கு குவிண்டாலுக்கு ரூ.100 ஊக்கத்தொகை எந்த வகையில் போதுமானது? நெல்லுக்கு ரூ.3,000 கொள்முதல் விலை வழங்க வேண்டும் என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.