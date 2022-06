2026க்கு செம பிளான்.. இப்போ சொன்னா காப்பி அடிச்சுடுவாங்க.. அடுத்து பாமக ஆட்சிதான்! அன்புமணி பளீச்

English Summary

PMK chief Anbumani Ramadoss says they will be ruling party after 2026 assembly election Anbumani Ramadoss says PMK is functioning as opposition party in the state: (2026 சட்டசபைத் தேர்தல் வியூகம் குறித்து பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ்) PMK Chief says they are the real oppsitiona party.