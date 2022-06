கேள்விக்குறியாகும் சென்னை ஃபோர்டு ஆலை ஊழியர்களின் பணி.. மாற்று வேலை வழங்க ராமதாஸ் கோரிக்கை

English Summary

PMK founder Ramadass requests government to give alternate job and releif fund for Chennai ford workers: மறைமலை நகர் ஃபோர்டு கார் தொழிற்சாலை இம்மாதம் மூடப்படும் என அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ள நிலையில், அங்கு பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு மாற்று வேலை வழங்க வேண்டும் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.