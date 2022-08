மாதம் 1000 ரூபாய்! புதுச்சேரியில் சொல்லிட்டங்க.. தமிழ்நாட்டில் எப்போ? திடீர் கோரிக்கை வைத்த அன்புமணி

English Summary

PMK Leader Anbumani Ramadoss has urged that the Tamil Nadu government should release the notification regarding the women's right amount without further delay ; இனியும் காலம் தாழ்த்தாமல் பெண்களுக்கான உரிமைத் தொகை குறித்த அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட வேண்டும் என்று பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.