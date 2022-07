ஆவின் தயிர் -நெய் விலை உயர்வு! முதல் எதிர்ப்பை பதிவு செய்த பாமக! விலையை குறைக்க அன்புமணி புது யோசனை!

English Summary

Anbumani strongly opposes the increase in the price of Aavin curd and ghee: தமிழ்நாட்டில் ஆவின் தயிர் மற்றும் நெய் விலை உயர்த்தப்பட்டதற்கு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி கடும் எதிர்ப்பை பதிவு செய்துள்ளது.