காலாவதியான தேசிய பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஆணையம்.. 9 வது ஆணையத்தை அமைக்க பிரதமருக்கு ராமதாஸ் கடிதம்

English Summary

PMK Ramadass wrote letter to PM Modi to set 9th National Commission for Backward Classes: ஒன்பதாவது தேசிய பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஆணையத்தை உடனடியாக அமைக்க வலியுறுத்தி பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிறுவனர் ராமதாஸ் கடிதம் எழுதி இருக்கிறார்.