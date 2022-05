மாற்றம்.. முன்னேற்றம்.. இளைஞரணி தலைவர் டூ தலைவர் - யார் இந்த அன்புமணி?

English Summary

PMK's new Leader Who is this Anbumani Ramadass?: பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் புதிய தலைவராக அக்கட்சியின் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் இளைஞரணி தலைவராக இருந்த அன்புமணி ராமதாஸ் தேர்வு செய்யப்பட்டு இருக்கிறார்.