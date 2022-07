பிரியாணி கடையில் போதை மாத்திரை..மாணவர்ளை குறி வைத்த கும்பல்..பல்லாவரத்தில் கொத்தாக அள்ளிய போலீஸ்

English Summary

Chennai police arrest biriyani shop owner selling drugs( போதை மாத்திரை விற்பனை செய்த பிரியாணி கடை ஓனரை கைது செய்த போலீஸ் ) Police have arrested three people for selling painkillers to college students for drugs. Police urge parents to be vigilant as painkillers can affect many parts of the body.