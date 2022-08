அன்புடன் ”டீலிங்” - ஐடி விரித்த வலை! நழுவிய “பெரிய இடம்”.. கொத்தாக சிக்கும் கோலிவுட் தலைகள்

English Summary

Politically strong Actor and Producers escaped in It raid : சினிமா பைனான்சியர் அன்புச்செழியன் மற்றும் தமிழ் சினிமா தயாரிப்பாளர்களின் இடங்களில் நடத்தப்பட்ட வருமான வரித்துறை சோதனையை போல் அரசியல் வாரிசு நடிகர் வீட்டில் சோதனை நடத்தப்படலாம் என்று பேசப்பட்டு வந்த நிலையில், அவர் நேரடியாக எந்த பணத் தொடர்பும் வைத்திருக்கவில்லை என்பதால் இதிலிருந்து நழுவி இருக்கிறார்.