அறியாமை.. எல்லாம் தப்பு.. புட்டு புட்டு வைத்த பிடிஆர்.. அண்ணாமலைக்கு டேட்டாவோடு பரபர பதிலடி!

English Summary

Tamil Nadu minister PTR Palanivel Thiagarajan gives a detailed reply to Annamalai on New Pension Scheme. பாரதிய ஜனதா கட்சி மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலையின் தமிழக அரசு பணியாளர்களின் பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டம் குறித்த அறிக்கைக்கு நிதி அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் விளக்கமாக பதில் அளித்துள்ளார்.