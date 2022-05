இனி ஹிந்தி மட்டுமே! ஆங்கிலத்திற்கு நோ சொன்ன புதுச்சேரி ஜிப்மர் இயக்குநர்! என்ன நடந்தது? பரபர தகவல்

English Summary

JIPMER to use Hindi in official documents eliminating english: (புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் ஆங்கிலத்திற்குப் பதிலாக இந்தி மட்டும் பயன்படுத்தப்படும்) JIPMER hospital latest news in tamil.