அடிமைகள்! அண்ணா பெயரை தூக்கிட்டு அமித்ஷா, அண்ணாமலை பேர போடுங்க -அதிமுகவை சாடிய அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ்

English Summary

Put Amitsha or Annamalai instead Anna name in Anna Dravidar Munnetra kazhagam: அண்ணாவின் பெயரை தூக்கிவிட்டு அமித்ஷாவின் பெயரையோ அல்லது அண்ணாமலையின் பெயரையோ சேர்த்துக் கொள்வதே சரியானதாக இருக்கும் என அதிமுகவை அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.