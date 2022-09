இன்று தொடங்கும் காங்கிரஸ் பாரத் ஜோடோ யாத்திரை.. ராஜீவ் காந்தி நினைவிடத்தில் ராகுல் காந்தி மரியாதை

English Summary

Rahul Gandhi to start his Congress' Bharat Jodo Yatra today: Will pay respect to Rajiv Gandhi. காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி தலைமையில் இன்று பாரத் ஜோடோ யாத்திரை தொடங்க உள்ளது. யாத்திரையில் பங்கேற்பதற்காக நேற்று இரவு ராகுல் காந்தி சென்னை வந்தார்.