முகம் முழுக்க பதற்றம்.. காரில் இருந்து இறங்கி.. வேகமாக ஓடி வந்த சென்னை மேயர் பிரியா.. நடந்தது என்ன?

English Summary

Ran like anything out of the car: How mayor Priya visited Rajiv Gandhi Hospital? தன்னுடைய காரில் இருந்து இறங்கி சென்னை மேயர் பிரியா வேகமாக வெளியே ஓடும் வீடியோ ஒன்று இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.