ட்விஸ்ட்.. எடப்பாடிக்கு சிக்கல்! செய்யாதுரை இடங்களில் நடந்த ஐடி ரெய்டில் சிக்கிய ரூ.500 கோடி சொத்து

English Summary

Rs.500 crore worth wealth found in IT raid conducted at Seyyadurai allies places: எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நெருக்கமான ஒப்பந்ததாரர் செய்யாதுரைக்கு சொந்தமான இடங்களில் நடத்த வருமான வரித்துறை சோதனையில் கணக்கில் வராத ரூ.500 கோடி சொத்துக்கள் சிக்கி இருப்பதாக வருமான வரித்துறை தெரிவித்து உள்ளது.