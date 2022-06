ஆலோசனைக் குழுவில் உள்ள மாலனுக்கே சாகித்திய அகாடமி விருதா..? வெடித்துக் கிளம்பும் சந்தேகங்கள்

English Summary

Sahitya Akademi award to writer Malan Narayanan who is in advisory council of akademy: மூத்த பத்திரிகையாளரும், எழுத்தாளருமான மாலன் நாராயணனுக்கு சாகித்திய அகாடமி விருது அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கும் நிலையில், அகாடமியின் ஆலோசனைக்குழுவிலும் அவரது பெயர் இருப்பது விமர்சனங்களுக்கு வித்திட்டு இருக்கிறது.