சேலம் விமான நிலையம் “தனியாருக்கு ஏலம்”.. விரைவில் சேவை! மத்திய அமைச்சர் வெளியிட்ட அப்டேட்

English Summary

Salem Airport is bidding for private - Soon services resume: Union Minister Jyothir adidtya: சேலம் விமான நிலைய சேவை ஏலம் விடப்பட்டு உள்ளதாக திமுக எம்.பி. எஸ்.ஆர்.பார்த்திபன் எழுப்பிய கேள்விக்கு மத்திய விமான போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் ஜோதிர் ஆதித்ய சிந்தியா தெரிவித்து உள்ளார்.