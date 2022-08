’வினை தீர்க்கும் ஆணைமுகன்’ சசிகலா விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்து! அதிலும் எடப்பாடிக்கு குடைச்சல் தான்!

English Summary

Former chief minister and AIADMK general secretary Jayalalithaa's friend Sasikala has mentioned the AIADMK general secretary in her Vinayagar Chaturthi greeting message ; முன்னாள் முதல்வரும் அதிமுக பொதுச்செயலாளருமான ஜெயலலிதாவின் தோழி சசிகலா வெளியிட்டுள்ள விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்து அறிக்கையில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் என்றே குறிப்பிட்டுள்ளார்