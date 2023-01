அடடா! அதிமுக ஒன்றுபட்டால் செம்ம சிறப்பாக இருக்கும்-ஒரே குரலில் வலியுறுத்தும் ஆளுநர் தமிழிசை, சசிகலா

English Summary

Sasikala, Tamilisai Soundrarajan speaks on AIADMK Factions. They also urged that the AIADMK Factions should unite and fight against DMK. அதிமுக என்ற திராவிட கட்சி ஒன்றுபட்டால்தான் அனைவருக்கும் சிறப்பாக இருக்கும் என்று அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளராக தம்மை அழைத்துக் கொள்ளும் சசிகலா வலியுறுத்தி உள்ளனர்.