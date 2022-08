பழனிசாமிக்கு “பகீர்” கிளப்பும் “பீகார்”.. கண்முன் வரும் காட்சிகள்! நிதீஷ்போல் நிமிர்வாரா? பலே பாஜக

English Summary

Scenes in ADMK happening is like Bihar JDU - BJP alliance: அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி - ஓ.பன்னீர்செல்வம் இடையே மோதல் உச்சக்கத்தில் சென்றுகொண்டிருக்கும் நிலையில், இரு தரப்பு பாஜகவை நம்பி வருகின்றனர். ஆனால், பீகாரில் பாஜக கூட்டணியிலிருந்து மாநில கட்சியான ஐக்கிய ஜனதா தளம் வெளியேறி இருப்பது பல மாநில கட்சிகளுக்கு படிப்பினையாக அமைத்து உள்ளது.