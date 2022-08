மாணவர்களுக்கு ஹாப்பி நியுஸ்! பள்ளிகளுக்கு பறந்த உத்தரவு! இனிமேல் வாண்டுகளுக்கு ‘ஹோம் ஒர்க்’ இல்லை!

English Summary

The Tamil Nadu school education department has ordered that schools should not give homework to the students of class one and two studying in schools in Tamil Nadu ; தமிழகத்தில் உள்ள பள்ளிகளில் படிக்கும் ஒன்று மற்றும் இரண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு வீட்டு பாடங்களை பள்ளிகள் தரக்கூடாது என தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவு