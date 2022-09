யுரேகா.. அந்தரத்தில் மிதக்கும் கடல்கள்.. விஞ்ஞானிகளை தண்ணி குடிக்க வைத்த 43 கிரகங்கள்.. ட்விஸ்ட்

நீர் கிரகம்

ஒரு இடத்தில நீர் இருந்தால் அங்கே உயிரினம் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். நீர் இருக்கும் இடத்தில் சிறிய செடி வளர்ந்தால் அதுவும் கூட உயிரினம்தான். இந்த நிலையில்தான் விண்வெளியில் உள்ள சில கிரகங்களில் தண்ணீர் இருக்கலாம் என்று விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்து உள்ளனர். ஆனால் இந்த தண்ணீர் நாம் பார்க்க அதே திரவ வடிவத்தில் இருக்காது. வேறு வடிவத்தில் இருக்கும் என்று விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர்.

பாறைகள்



இது தொடர்பாக Science என்ற அறிவியல் இதழில் ஆய்வுக்கட்டுரை வெளியாகி உள்ளது. Institute of Astrophysics of the Canary Islands and the University of La Laguna என்ற பல்கலைகழகத்தை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த ஆய்வு கட்டுரையை வெளியிட்டு உள்ளனர். அதில், உலகின் பெரும்பாலான நட்சத்திரங்களை சுற்றும் பல்வேறு கிரகங்களில் தண்ணீர் இருக்கிறது. இந்த தண்ணீர் கடலாக, அருவியாக, ஆறாக இல்லை. மாறாக பாறைகளுக்கு உள்ளே தண்ணீர் இருக்கிறது.

மிதக்கும் கடல்

கிட்டத்தட்ட மிதக்கும் கடல் போல இந்த பாறைகளுக்கு உள்ளே தண்ணீர் மிதந்து கொண்டு இருக்கிறது என்று அந்த ஆராய்ச்சியில் குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளது. M-dwarf என்ற வகை நட்சத்திர குழுவை சுற்றும் கிரகங்கள் பலவற்றில் இது போன்று பாறைகளில் நீர் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. நட்சத்திரங்கள் மிகவும் வெளிச்சத்துடன் இருப்பதால், அதை சுற்றும் கிரகங்களில் எளிதாக இந்த ஆராய்ச்சிகளை செய்ய முடிகிறது என்று இந்த ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

ஆய்வு

மொத்தம் 43 கிரகங்களில் இப்படி தண்ணீர் இருந்துள்ளது. அதாவது நாம் குடிக்கின்ற நிலையில் திரவமாக காணப்படவில்லை. மாறாக பாறைகளில் நீர் இருந்துள்ளது. இந்த பாறைகள் பாதி தண்ணீர், பாதி பாறைகள் கலந்து உருவாகி இருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட வலிமை அதிகமாக இருக்கும் சுதை மணல் போல இந்த பாறைகள் இருப்பதாக ஆராய்ச்சியில் கூறப்பட்டு உள்ளது. இதனால் இந்த சுதைக்கு கீழே அதிக அளவில் தண்ணீர் இருக்கும் வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

யுரோப்பா

முக்கியமாக வியாழன் கிரகத்தின் நிலவான யுரோப்பா நிலவில் கூட இதேபோல் பாறைகளில் தண்ணீர் இருப்பதற்கான அடையாளங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு உள்ளன. பல்வேறு பார்முலா, வெளியாகும் வாயுக்கள், தொலைநோக்கி புகைப்படங்கள் ஆகியவற்றை வைத்து இந்த ஆராய்ச்சி முடிவுகளை கண்டுபிடித்து உள்ளதாக விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்து உள்ளனர். இது கிரகங்கள் குறித்தும், வேற்று உலகங்கள் குறித்தும் நாம் கொண்டிருக்கும் கண்ணோட்டத்தை மாற்றும் என்று ஆராய்ச்சியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.