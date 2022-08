55+2+1.. 2532.. நம்பரை கேட்டதுமே வெலவெலக்கும் ஓபிஎஸ் டீம்..திருப்பியடிக்கும் மைனஸ்..எடப்பாடி கேம்

English Summary

Secrets of Edapadi palanisamys Plans and Minus Points of OPS Team: AIADMK Matter எடப்பாடி பழனிசாமி டீம் ஓபிஎஸ்ஸுக்கு எதிராக பிரச்சாரத்தை கையில் எடுத்துள்ளனராம்