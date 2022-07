சனாதனமே அடையாளம்! அரசியல் காரணங்களுக்காக மதசார்பற்ற நாடாக இந்தியா மாறியது: ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேச்சு

English Summary

Secularism is against Sanatana Dharma, More castes arised after 1951 - Governor R.N.Ravi: இந்தியா அரசியல் காரணங்களால்தான் மதசார்பற்ற நாடானது என்றும், சனாதனமே நம்முடைய அடையாளம் எனவும் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தெரிவித்து இருக்கிறார்.